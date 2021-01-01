Ваш потужний партнер
Прагнучи до відповідального ставлення до лісових деревних ресурсів, сповідуючи принцип соціально-етичного маркетингу, ТОВ «Ресурсліс» повідомляє що є володарем сертифікату FSC ® (FSC-C136472).
Прагнучи до відповідального ставлення до лісових деревних ресурсів, сповідуючи принцип соціально-етичного маркетингу, ТОВ «Ресурсліс» повідомляє що є володарем сертифікату FSC ® (FSC-C136472).
З моменту свого заснування компанія «Ресурсліс» виготовляє обрізні пиломатеріали з сосни та інших різних порід дерева, сповідуючи принципи безвідходного виробництва та самозабезпечення альтернативним теплом та електроенергією.
Щомісяця ми виготовляємо більше 1500 кубів пиломатеріалу, (що означає близько 20 тисяч кубів щороку), створених за допомогою сучасного обладнання. Ми випускаємо більше 20 видів продукції кількох напрямків, основними з яких є палетна заготовка (для піддонів, ящиків чи цегли), будівельний брус та пелети паливні.
Доставка по Україні здійснюється цілодобово й без вихідних: для цього ми наповнили свій автопарк усією необхідною технікою.
Весь матеріал, що відправляється на експорт, проходить камерну сушку й обробку транспортним антисептиком, щоб забезпечити його доставку до замовника в належному вигляді.
Компанія Ресурсліс – це виробник і експортер пиломатеріалів і паливної пелети з сосни – продуктів перероблення деревини. Ми з 2011 року виготовляємо різні види пиломатеріалів і постачаємо як в Україні (більш ніж 80 клієнтів із різних регіонів), так і по всьому світу (понад 50 клієнтів з Японії, Китаю, Польщі, ОАЕ та інших країн). Безліч замовників, оцінивши якість матеріалів компанії Ресурсліс, стають нашими постійними клієнтами. Щомісяця виробничі потужності нашого підприємства досягають понад 1500 кубів пиломатеріалів.
Ми виробляємо близько 20 видів різних видів продукції деревообробки. Серед них:
Під час виробництва пиломатеріалів ми використовуємо сировину, вирощену лише в екологічно чистих зонах. Кожна партія виробленого матеріалу проходить спеціальні лабораторні аналізи. Фахівці Ресурсліс контролюють процес виробництва пелет та інших видів пиломатеріалів на всіх етапах. Наші пиломатеріали мають точну геометрію та відповідають українським (ДСТУ) та світовим стандартам якості (зокрема, у нас є сертифікат FSC® (FSC-C136472)).
Компанія Ресурсліс дотримується принципу безвідходного виробництва. Тобто, з деревини, яку вже не можна використовувати за призначенням, ми виготовляємо пелети та тріски. Також під час виробництва компанія споживає альтернативне тепло та електроенергію.
На складі пиломатеріалів застосовуються виробничі лінії польсько-німецької фірми Walter. Вони дають можливість обробляти велику кількість замовлень. Для того, щоб пиломатеріали доставлялися у найкоротші терміни, ми маємо свій сучасний автомобільний парк, який працює цілодобово. Під час постачання замовлень за кордон продукція піддається камерній сушці та обробці транспортним антисептиком. Це дозволяє запобігти пошкодженню пиломатеріалів під час доставляння.
Замовляючи пиломатеріали від виробника Ресурсліс, ви отримуєте відмінну якість за оптимальну вартість.