Компанія Ресурсліс – це виробник і експортер пиломатеріалів і паливної пелети з сосни – продуктів перероблення деревини. Ми з 2011 року виготовляємо різні види пиломатеріалів і постачаємо як в Україні (більш ніж 80 клієнтів із різних регіонів), так і по всьому світу (понад 50 клієнтів з Японії, Китаю, Польщі, ОАЕ та інших країн). Безліч замовників, оцінивши якість матеріалів компанії Ресурсліс, стають нашими постійними клієнтами. Щомісяця виробничі потужності нашого підприємства досягають понад 1500 кубів пиломатеріалів.

Ми виробляємо близько 20 видів різних видів продукції деревообробки. Серед них:

паливні пелети (циліндричні гранули, які використовуються як біопаливо);

пелетна заготовка (спеціальним чином оброблена дошка для виробництва піддонів, ящиків тощо);

будівельний дерев'яний брус (виготовляється шляхом розпилювання цільних стовбурів з шириною та товщиною не менше ніж 100 мм і використовується, зокрема, у будівництві);

тріски (використовуються як біологічне паливо для твердопаливних котлів) та тирса (застосовуються для утеплення та ізоляції, а також для добрив в сільськогосподарській галузі);

дрова (застосовуються як тверде паливо для опалення).

Під час виробництва пиломатеріалів ми використовуємо сировину, вирощену лише в екологічно чистих зонах. Кожна партія виробленого матеріалу проходить спеціальні лабораторні аналізи. Фахівці Ресурсліс контролюють процес виробництва пелет та інших видів пиломатеріалів на всіх етапах. Наші пиломатеріали мають точну геометрію та відповідають українським (ДСТУ) та світовим стандартам якості (зокрема, у нас є сертифікат FSC® (FSC-C136472)).

Компанія Ресурсліс дотримується принципу безвідходного виробництва. Тобто, з деревини, яку вже не можна використовувати за призначенням, ми виготовляємо пелети та тріски. Також під час виробництва компанія споживає альтернативне тепло та електроенергію.

На складі пиломатеріалів застосовуються виробничі лінії польсько-німецької фірми Walter. Вони дають можливість обробляти велику кількість замовлень. Для того, щоб пиломатеріали доставлялися у найкоротші терміни, ми маємо свій сучасний автомобільний парк, який працює цілодобово. Під час постачання замовлень за кордон продукція піддається камерній сушці та обробці транспортним антисептиком. Це дозволяє запобігти пошкодженню пиломатеріалів під час доставляння.

Замовляючи пиломатеріали від виробника Ресурсліс, ви отримуєте відмінну якість за оптимальну вартість.